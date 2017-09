Idoso é morto à pauladas e família pede ajuda para encontrar criminoso

A família suspeita que o idoso reagiu a um assalto – Arquivo Pessoal

Após cinco dias internado no Hospital João Lúcio, o aposentado Alcides Gomes de Andrade Filho, de 74 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (7). O idoso foi agredido no ultimo domingo (3), em um local desconhecido. Após ser resgatado por uma equipe do Samu, foi encaminhado ao pronto-socorro, porém não resistiu aos ferimentos.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A família suspeita que Alcides teria reagido a um assalto. Uma bicicleta que o idoso usava para passear, sumiu da casa onde ele morava sozinho, na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

“Não sabemos o que aconteceu. Como a bicicleta dele não estava na casa, acreditamos que ele saiu pra passear e teria reagido a um assalto. Como ele só andava de bicicleta por perto da casa dele, suspeitamos que o crime aconteceu ali naquela área”, disse uma neta de Alcides, uma adolescente de 16 anos.

De acordo com o resultado da necrópsia, divulgada pelo IML, Alcides teve traumatismo craniano, causado por ação contundente.

“Meu avô tinha muitos hematomas no rosto. Possivelmente foi agredido à pauladas. O que fizeram com ele foi crueldade”, lamentou a neta.

Investigadores da Delegacia de Homicídios, que investigam o caso, informaram que será feito um levantamento para buscar informações sobre o crime. “O próximo passo é procurar saber qual é a base do Samu que atendeu o idoso e o local onde ele foi encontrado. Verificaremos se houve alguma câmera de segurança ou se alguma pessoa presenciou o crime”, disse um investigador.

A família de Alcides solicita que se alguém souber alguma informação que venha ajudar nas investigações. Entre em contato pelo número (92) 99153-1797.

