Idoso é encontrado morto por vizinhos dentro de casa na Cidade Nova

Idoso assassinado trabalhava como perfurador de poços artesianos-Foto:Daniel Landazuri

Um idoso identificado como Raimundo Nonato Campos, conhecido como “Brasil”, de 73 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (18), dentro de sua casa na rua Guajuru, antiga rua 18, no conjunto Boas Novas, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o vizinho que encontrou o corpo, a casa da vítima estava toda revirada e o carro do idoso não estava na garagem. “Por volta de 6h passei em frente à casa dele e senti um forte cheiro, chamei por ele, mas não me respondeu. Entrei na casa e ele estava jogado de bruços no chão da cozinha, tinha muitas marcas de pancadas na cabeça e muito sangue pelo chão”, contou Gezildo Corrêa, 43.

Perícia não confirmou se marcas são de violência

Os moradores da área acreditam que o idoso foi assassinado. Uma amiga da vítima que preferiu não ter o nome divulgado, informou, que “Brasil” trabalhava como perfurador de poços artesianos. A suspeita é que um ajudante do idoso, identificado apenas como “Pica-Pau” teria cometido o crime.

“O ‘Pica-Pau’ passou mais de um mês trabalhando com o ‘Brasil’ em serviço no Educandos, nesse período ele estava dormindo na casa do idoso. Na sexta-feira eles terminaram o serviço e no sábado à noite o ‘Brasil’ ainda foi visto vivo. No domingo pela manhã o portão da casa dele estava aberto e o carro não estava na garagem, mas imaginamos que ele teria saído para fazer algum outro serviço e hoje encontramos ele morto e o Pica-Pau não foi mais visto”, disse a amiga.

Perícia aponta outra versão:

De acordo com a perícia, o idoso teria tido morte natural. “A princípio não não havia marcas de violência, o corpo estava em estado avançado de decomposição. No momento não se pode afirmar que as marcas encontradas no corpo seria de violência. A vítima também tinha diversas doenças, mas somente por meio da necropsia será possível detectar as verdadeiras causas da morte”, disse o perito criminalística.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

