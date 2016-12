Idoso é encontrado morto no banheiro com mãos e pés amarrados

James Geber, 72, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (8), dentro da própria residência, localizada na rua 56 do bairro Cidade Nova 2, Zona Norte de Manaus.

A sobrinha, Samara Geber, ao sentir falta do tio que não dava notícias há pelo menos dois dias, se dirigiu até a residência dele. Ao chegar lá sentiu um forte odor e não teve coragem de entrar, acionando, assim a 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Ao chegar no local, os policiais entraram na casa e encontraram o idoso morto, no banheiro, com mãos e pés amarrados.

De acordo com moradores, James era homossexual e acostumado a levar vários jovens para dentro de casa. Ainda segundo os populares, ele foi visto com vida na noite de segunda-feira (5) e, na noite seguinte, um homem esteve na casa da vítima retirando alguns eletrodomésticos.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).

Laize Minelli

Com informações de Luís Henrique Oliveira, do jornal AGORA