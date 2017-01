Idoso é atropelado no T1

Um homem que aparenta ter entre 65 a 70 anos, foi atropelado por um ônibus da linha 640 dentro do Terminal de Integração 1 (T1), na avenida Constantino Nery, Centro, às 6h30 da manhã.

Segundo relatos dos ambulantes que trabalham no local, o idoso escorregou da calçada no momento em que o ônibus passava no sentido Centro.

“A beirada da calçada é toda quebrada, o senhor se desequilibrou e caiu. O motorista não teve culpa. O ônibus ia desavagar, se estivesse numa velocidade maior o caso ia ser mais grave”, declarou Lene Mendonça, 35 anos, que vende café da manhã no terminal.

Por volta das 7h o homem foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com vida. O trânsito na Constantino Nery sofreu retenção e agentes do Manaustrans foram acionados para controlar a situação.

Daniel Landazuri

EM TEMPO