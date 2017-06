Idoso é assassinado com tiro dentro de casa na Zona Norte

O corpo foi removido por uma equipe do IML – Divulgação

Um pedreiro de 64 anos, identificado como Francisco Ney da Silva, foi encontrado morto, na noite desta segunda-feira (12), por volta das 19h30, no pátio da casa dele, localizada em um beco na rua 27, bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus. Não há informações sobre o autor do crime.

Segundo vizinhos da vítima, o crime aconteceu no início da noite e foi possível ouvir o barulho de um tiro dentro da casa. No entanto, ninguém foi visto saindo da residência. Ainda segundo moradores, instantes após o barulho algumas pessoas entraram na casa para tentar saber o que teria ocorrido, foi quando perceberam que o idoso estava caído no chão. No local haviam ainda rastros de pegadas humanas.

A vítima morreu no local e o corpo foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML). O EM TEMPO procurou informações sobre um possível envolvimento da vítima com o tráfico de drogas ou roubos, mas não houve confirmação de vizinhos e nem parentes.

Beatriz Soares, sobrinha da vítima, disse que soube do crime por vizinhos do tio. “Eles me ligaram e pediram para eu vir até aqui, pois meu tio estava morto. Ele morava só e nunca houve suspeita de que ele fazia algo errado”, informou.

Ainda segundo Beatriz, ela e os demais sobrinhos e irmãos de Francisco irão até à sede do 16º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para registrar um Boletim de Ocorrência (B.O) e pedir uma investigação sobre a morte do tio. A vítima era adventista do Sétimo Dia. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

