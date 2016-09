Idoso é arremessado de viaduto Gilberto Mestrinho, cai em pé e é encaminhado para hospital de Manaus

Um idoso de 66 anos, identificado ainda apenas como Heitor, foi atropelado e arremessado da parte superior do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus no início da tarde deste domingo (4). Segundo informações do segundo tenente, Siqueira Lobo, da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o acidente ocorreu às 12h45, e a vítima caiu em pé ao ser jogada do viaduto.

Conforme informações, o homem teria parado seu veículo, modelo Saveiro, de cor vermelha e placa OAN 1981, para ajudar outro carro, não identificado, que estava em pane. Um terceiro veículo, modelo Honda City, de cor preta e placa OAN 1579, que estava em alta velocidade, colidiu com o Saveiro. No impacto, a vítima acabou sendo jogada de cima do viaduto.

O idoso foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ao Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio, na mesma zona. Ainda segundo o tenente, o homem teria quebrado vários ossos.

O condutor da Saveiro, não identificado, também ficou lesionado, mas foi socorrido por populares e também levado a uma unidade de saúde da capital. O trânsito no local já foi normalizado.

Por equipe EM TEMPO Online