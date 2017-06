Idoso desaparece em Manaus após fugir de pronto socorro antes de cirurgia

Idoso foi vista na manhã desta sexta-feira (23), na Compensa

O estivador Elielson Costa Guerreiro, de 64 anos, desapareceu, após fugir do Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto, em Manaus, na noite da última quarta-feira (21). O idoso aguardava por um exame de imagem, em companhia da filha, quando saiu e não retornou mais. Ele vestia camisa polo branca com listras alaranjadas, outra camisa verde por baixo e uma bermuda jeans clara.

“No momento, pensei que ele havia ido ao banheiro, para onde estava indo com frequência. Com a demora, fui em busca dele. Um segurança informou que ele havia saído, alegando estar com fome”, disse a filha, Cristiane Guerreiro.

O drama da família começou na manhã de quarta-feira, quando ela deu entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no bairro Compensa, Zonas Oeste de Manaus. O pai sentia fortes dores abdominais e foi diagnosticado com a possibilidade de estar com apendicite. Encaminhado ao HPS 28 de Agosto, para confirmação do quadro, Elielson foi atendido e recebeu uma sonda, segundo a família. Enquanto aguardava a realização de exames complementares, desapareceu.

Sem informações a respeito do pai desde a noite de quarta-feira, Cristiane registrou um boletim de ocorrência no 19º Distrito Integrado de Polícia (Dip). Um cunhado de Cristiane chegou a ver o idoso perambulando na manhã desta sexta-feira, na rua Amazonas, Compensa, próximo ao bar Porão do Alemão, mas anda não sabia do desaparecimento de Elielson. Cristiane conta que, de acordo com o cunhado, o idoso já estava apenas de bermuda e sem sapatos.

A família pede ajuda da população para encontrar o homem desaparecido. Informações podem ser enviadas aos telefones: (92) 99188-5118 / 99485-8567.

Raphael Sampaio

EM TEMPO