Ídolo do futebol amazonense agora se divide entre treinador e comerciante

Após pendurar as chuteiras, o ex-jogador e artilheiro Garanha, conhecido dos torcedores de Nacional e São Raimundo e com passagem pelo Grêmio-RS, comanda o time de juniores do Naça. Mas, para ajudar no sustento de sua família, ele tem investido na venda de camisas térmicas para jogadores profissionais, aquelas que os atletas usam por debaixo do uniforme.

Atento às tendências de mercado, Garanha explora as redes sociais WhatsApp e Facebook para movimentar o negócio. “É uma renda extra que ajuda fortalecer a casa. Todos sabem que não é fácil viver do futebol em Manaus. Infelizmente, só dá para pagar conta. Por isso resolvi inovar e tenho projeto de construir minha loja virtual e no futuro espaço um físico também”, explica o ídolo azulino.

Garanha conta que entrou no ramo de vendas por incentivo do lateral-direito Andrezinho, com quem atuou ao lado do ex-atacante no Nacional, em 2013 e 2014. “Ele começou a vender as camisas no ano passado e entrei em contato com ele para eu representar aqui em Manaus. Então, graças a Deus fizemos uma amizade muito grande e temos tocado os negócios”, diz.

Algumas das blusas térmicas contêm mensagens positivas, com dizeres bíblicos como: “Jesus, eu te amo”, “Sou mais que vencedor”, entre outros. O ex-camisa 9 explica que associa o comércio e o evangelismo cristão. “É uma oportunidade levar o evangelho aos jogadores. Afinal, eles precisam de Deus como qualquer outro ser humano. Aproveito para aproximar as pessoas do cristianismo, que é fonte de vida”, afirma.

Apesar de ser reconhecido como um jogador brigador dentro de campo, fora dos gramados, Garanha é um pai exemplar e muito preocupado com o futuro dos filhos Robson Garanha Junior, 19, e Gisele Garanha, 16. O ex-jogador garante que mantém uma economia com uma reserva financeira pensando na educação de ambos. “Não é fácil. Os gastos sempre aumentam. Visamos a dar um melhor aos nossos filhos já estudando o dia de amanhã. O mercado não é fácil e já estamos calculando os gastos com a faculdade deles. Todo esforço por recuso financeiro soma nessas horas”, afirma.

Carreira

Com característica de centroavante nato e dono de um posicionamento sábio dentro da grande área, Robson Garanha foi heptacampeão amazonense como jogador, cinco vezes pelo Nacional (1996, 2000, 2002, 2007 e 2012), uma vez pelo São Raimundo (2006) e uma Série B pelo Manaus Compensão em 2009.

Ele chegou a compor o elenco júnior do Grêmio em 1997. Mas, como o time porto-alegrense comandado por Luis Felipe Scolari tinha ídolos como Paulo Nunes, Arce e Jardel, Garanha pouco foi aproveitado no elenco principal, mas chegou a ser campeão gaúcho sub-20.

Ponto de vista

Garanha diz sentir saudade dos estádios amazonenses lotados na época em que jogava profissionalmente. Ele enfatiza o time do Iranduba feminino líder do Brasileirão como exemplo atual a ser seguido pelos dirigentes locais.

“Temos que analisar o desempenho do futebol feminino local. O que está acontecendo com elas que está dando certo e o porquê não está acontecendo o mesmo com os clubes locais. O Iranduba hoje é parâmetro para o futebol masculino do Amazonas, pois está na elite do Brasileirão e é um dos favoritos ao título, mesmo competindo contra clubes grandes como Corinthians, Grêmio e Sport Recife”, destaca.

Negócio paralelo aos gramados

Mesmo com um novo negócio, o amor pelo futebol não deixa Garanha se afastar dos gramados. Após largar a vida de atleta profissional, Garanha comandou o time infantil do Naça campeão estadual em 2012. Ele foi convidado pela cúpula do Manaus FC em 2015, para auxiliar o técnico do time profissional, Fábio Luiz. Ele retornou a casa em 2016 para comandar o time dos juniores do Nacional e prossegue no cargo, e atualmente mantém trabalho de pré-temporada para disputa do Campeonato Amazonense 2017.

“Hoje a minha vida é outra. Estou sempre buscando repassar o conhecimento adquirido no futebol aos mais novos. É gratificante perceber que os atletas do time júnior estão sempre aprendendo e assimilando o que está sendo explicado a eles”, revelou.

No planejamento com a garotada nacionalina, está almejada uma vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. “Desde 2012 o time não levanta esse troféu e desde 2013 não disputamos a copinha. O Nacional é muito grande e precisa continuar levando seu nome lá fora. Já que não participou de Copa do Brasil este ano e também não vai participar da Série do Brasileiro no segundo semestre”, frisou.

