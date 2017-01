Identificação das vítimas do massacre continua mesmo com greve de peritos, garante DPTC

Após os peritos criminais declararem que vão paralisar as atividades, como indicativo de greve, nesta sexta-feira (6), o diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC), Jefferson Mendes, afirmou, durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (5), que a manifestação não irá afetar o processo de identificação das vítimas do massacre que ocorreu no Complexo Anísio Jobim (Compaj).

Até esta tarde, 46 corpos já haviam sido reconhecidos, sendo que 30 já liberados para as famílias. Resta identificar ainda 10 corpos, sem prazo para a finalização dos trabalhos no Instituto Médico Legal (IML).

“Todos têm o direito de se manifestar. Está garantido por lei, pois a equipe de peritos precisa ser valorizada. Mas isso não vai influenciar o nosso trabalho, já que a equipe é formada por voluntários”, explicou Mendes.

Ainda segundo o diretor do DPTC, a força tarefa formada por 38 servidores, entre peritos e auxiliares, tem conseguido realizar um bom trabalho. Entretanto, ele admite que os institutos, que compõem o departamento, não possuem estruturas ideais para os procedimentos. A identificação dos corpos dos detentos, conforme Jefferson, não atrapalha os casos de morte que ocorrem no dia-a-dia. Ele disse que outra equipe trabalha em paralelo.

Na noite de quarta e na madrugada de hoje foram registradas dez mortes, sendo sete delas relacionadas a crimes. Todos os corpos foram liberados ainda nesta quinta-feira.

“Levando em conta o grau de complexidade, nós conseguimos identificar e liberar 46 corpos do Compaj e mais os quatro da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), no período de 72 horas. A equipe está empenhada aplicando três métodos de identificação para acelerar o processo, ainda que não tenhamos a melhor estrutura para isso”, disse.

Todos os corpos estão sendo submetidos a papiloscopia, que é a identificação por impressão digital, odontologia legal e exame de genética (DNA).

A gerente de Laboratório de Genética Forense, Daniela Koshikene, destacou que, atualmente, as equipes estão na fase de entrar em contato com as famílias para começar uma análise, que estabelece uma relação de parentesco, por meio do DNA, daqueles que não foram identificados pelos outros métodos.

“No primeiro momento, o exame é utilizado para saber quais fragmentos fazem parte de um mesmo indivíduo. Depois, a identificação é feita por relação de parentesco. Nós coletamos material para o exame de DNA e, assim, obtemos o perfil genético dos familiares. Coletamos também do cadáver e então comparamos os dados para confirmar se aquela relação existe”, detalhou.

Contato com familiares

O diretor do DPTC relatou que está trabalhando em parceria com outros órgãos, como a Secretaria de Estado de Assistência Social do Amazonas (Seas), a Secretaria de Estado da Justiça Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), inclusive para entrar em contato com os parentes.

“Quando identificamos um dos cadáveres, informamos a Seas que faz o atendimento humanizado, orienta sobre o auxílio funeral, fornece transporte, entre outros serviços”, frisou.

Jefferson Mendes ainda alertou aos familiares de Leone Costa e Antônio Carlos de Almeida Galvão, que eles não conseguiram contato, que se dirijam para o IML para liberação dos corpos.

