Ícone da Jovem Guarda, Erasmo Carlos se apresenta em Manaus nesta quinta-feira

O cantor, perto de completar 80 anos, esbanja vitalidade e usa sua arte para entreter as pessoas que o acompanham

Aos 76 anos, Erasmo Carlos está em plena forma: o “Tremendão” está preparando uma série de lançamentos para os próximos meses, entre material próprio de trabalho, composições para outros artistas, trilhas sonoras para filmes, um livro de poesias e, ainda, um filme autobiográfico. O ícone da Jovem Guarda trará toda a sua energia para o show em Manaus nesta quinta-feira (24), no Dulcila Festas e Convenções, na avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra, na Zona Oeste.

Durante entrevista exclusiva ao Amazonas EM TEMPO, ele perguntou: “Você está sentado?”, ao alertar, com bom humor, que falaria de sua extensa lista de projetos profissionais.

Para os fãs do “Gigante Gentil”, como também é conhecido, a principal boa nova é que músicas inéditas estão a caminho.

“Fui contratado pela Som Livre e estou trabalhando em canções novas com Samuel Rosa e Nando Reis”, revela. “A previsão é que lancemos ao menos quatro músicas até o fim deste ano”. Erasmo irá levar às plataformas digitais um novo EP, adaptando-se ao mercado de streaming. “Por enquanto, divulgaremos um extended play, já que a tendência é a extinção do disco físico”, lamenta.

Em paralelo, o “Tremendão” acompanha a produção do longa-metragem que contará a sua trajetória. “Serei interpretado pelo Chay Suede”, adianta. O filme deverá estrear em janeiro do ano que vem, baseado na autobiografia “Minha Fama de Mau”, lançada em 2011. Versátil, Erasmo também se aventurou como ator de cinema em “Paraíso Perdido”, da diretora Monique Gardenberg, que ainda traz no elenco Seu Jorge e Cleo Pires. Juntamente com Frejat, compôs a música “Dez segundos”, que será incluída na trilha sonora do filme que contará a história do boxeador Éder Jofre.

Biografia registrada em livro será enredo de filme a ser lançado em janeiro de 2018

Além do retorno à música e do envolvimento com produções cinematográficas, Erasmo tem se dedicado a escrever canções para artistas diversos. Ele compôs “País Elétrico” para Paulo Miklos, que irá compor o álbum solo do ex-membro dos Titãs. Outros cantores como Wanderleia, sua contemporânea da Jovem Guarda, e Roberta Campos, cantora na qual ele diz acreditar muito, também receberam composições do “Gigante Gentil”. A multiplicidade de projetos artísticos ainda contempla a literatura. “Em 2018, irei lançar meu livro de poesias, com 111 textos”, acrescenta.

Influenciado pelo rock durante a Jovem Guarda, o artista destaca que, como compositor, tem liberdade criativa direcionada a vários gêneros. “Não sou escravo do rock e não tenho essa preocupação em relação à sobrevivência de determinado estilo. E acho que todos precisam ser livres para criar o que quiser, desde que seja bom”.

Arte para entreter

Parte de um movimento que à época foi apontado como alienado diante dos acontecimentos políticos que o país vivenciava na década de 1960, Erasmo Carlos afirma que não vê na arte a “obrigação de contestar”, mas cabe ao artista usá-la para essa finalidade. “A função principal para mim é o entretenimento. É o que impede que as pessoas fiquem loucas. A vida não existe sem música. A arte é festa para os olhos e ouvidos, descanso para o espírito, a melhor terapia do mundo”, opina.

Erasmo Carlos é um ícone da Jovem Guarda

O repertório do show do “Tremendão”, que terá formato acústico e intimista, deverá contar com os sucessos “É Proibido Fumar”, “Gatinha Manhosa”, “Sentado à beira do caminho”, “É Preciso Saber Viver”, “Quero que vá tudo para o inferno” e “Festa de Arromba”. Os ingressos podem ser adquiridos na loja Rommanel, no Amazonas Shopping e custam R$ 150 (lugar à mesa). Mais informações podem ser obtidas pelo número 99134-2483.

Kássio Nunes

EM TEMPO