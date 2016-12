IBGE aponta queda na produção industrial do Amazonas

Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Amazonas sofreu uma redução de 2,5% na produção industrial, ficando na quarta posição, no ranking dos Estados brasileiros.

De acordo com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco, cerca de 27 mil trabalhadores perderam o emprego no Distrito Industrial, o que prejudica também outros setores.

“Somos dependentes da economia do país, que está passando por várias dificuldades. Isso não é de agora, mas de uma série de equívocos que levou o país ao nível que está hoje”, disse o presidente.

Wilson afirmou ainda que é necessário que o Governo federal tome medidas acertadas no início do ano de 2017 para que haja estabilidade na economia. “É difícil a situação, são aproximadamente 50 milhões de pessoas sem nenhuma renda. Os que ainda estão empregados não possuem confiança na economia e por isso não consomem. Isso acarreta mais desemprego. Primeiro na indústria, depois no comércio. Todos são prejudicados,” disse Périco.

A produção industrial recuou em 11 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE na passagem de setembro para outubro deste ano, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Regional. A maior queda foi em Minas Gerais (-7,6%). As informações são da Agência Brasil.

Outros locais que tiveram uma redução mais acentuada do que a média nacional (-1,1%) foram Pará (-4,2%), Goiás (-3%), São Paulo (-2,4%), Santa Catarina (-2,1%) e Região Nordeste (-1,2%). Outras áreas com recuo na produção foram Rio Grande do Sul (-1%), Espírito Santo (-0,6%), Ceará (-0,3%) e Bahia (-0,3%).

Apenas três Estados tiveram aumento na produção industrial: Rio de Janeiro (3,4%), Paraná (2,7%) e Pernambuco (1,5%).

Redução em 13 locais

Nos demais tipos de comparação, o IBGE também analisa o desempenho da indústria em Mato Grosso. Na comparação com outubro de 2015, 13 locais tiveram queda, com destaque para Mato Grosso, com redução de 21,6%. Apenas dois locais acusaram alta: Rio de Janeiro (5,7%) e Pará (2,4%).

No acumulado do ano, 14 locais tiveram queda, com destaque para o Espírito Santo (-21,6%). Apenas o Estado do Pará teve alta (9,3%). No acumulado de 12 meses, 13 estados tiveram queda, com destaque para Espírito Santo (-21,2%), e dois registraram aumento: Pará (7,8%) e Mato Grosso (0,1%).

