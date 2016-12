Ibama embarga e aplica multas de R$ 275 mil por áreas desmatadas na BR-319

A operação Wazaká III, deflagrada na última semana pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), teve como objetivo combater desmatamentos e queimadas ilegais ao longo da rodovia BR-319. As multas totalizaram R$ 275 mil em 2.155 hectares de área embargada.

Por meio de sobrevoo, foram identificadas e, posteriormente, vistoriadas 48 áreas de floresta suprimida, que equivalem a aproximadamente 2.700 campos de futebol. Todas essas áreas foram embargadas para evitar ampliação do desmatamento e assegurar a regeneração natural da floresta.

Os infratores responsáveis identificados foram multados e as diligências ainda estão em curso para identificar e autuar os demais autores do crime. As multas que serão aplicadas devem chegar a mais de um milhão de reais.

Nesta operação, também foi autuado o líder de uma invasão em estágio inicial, próxima ao quilômetro 140 da BR-319, no município de Careiro. Com a utilização de helicópteros, recrutamento de agentes de todo país e estratégias mais enérgicas para descapitalização dos infratores, o Ibama vem intensificando as ações de fiscalização na Amazônia, a fim de impedir o avanço do desmatamento.

Com informações da assessoria