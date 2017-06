I Festival de Turismo e Mostra Gastronômica do Amazonas no Vasco Vasques

De 22 a 25 de junho, o Turismo e suas diversas expressões serão a pauta do I Festival de Turismo e Mostra Gastronômica do Amazonas, que será realizado no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, das 15h às 21h.

Exposição de artesanato regional, artes plásticas, de potencialidades e atrativos turísticos de 27 municípios do Estado, gastronomia regional e indígena, além de pintura corporal e apresentações culturais deverão movimentar os três dias de evento.

A Prefeitura de Manaus apresentará opções de roteiros e programas turísticos na cidade voltados para diversos públicos, uma vez que a capital amazonense é um dos principais destinos indutores de turismo no Estado, servindo de ponto quase que obrigatório para o turista que chega para conhecer o Amazonas.

“Temos um projeto de ressignificação do Centro Histórico da cidade que vem promovendo a ocupação artístico-cultural desse importante espaço para a história da cidade com o Passo a Paço; e resgate desse valor, dessa identidade por meio da reforma e restauro do patrimônio histórico, como é o caso das duas casas mais antigas de Manaus, a 69 e 77, e o Casarão São Vicente”, afirmou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula.

Manaus participa ainda do Desfile de Moda Regional Sustentável, que acontecerá dentro da programação do Festival, que contará com a produção dos alunos do Salão Escola do Senac. Estão previstos ainda a realização do Balcão de Negócios, Rodada de Negócios de Turismo e Espaço do Conhecimento.

Na Mostra e Gastronomia, o chef Roberto Barbosa, da Associação Amazonense de Gastronomia e Empreendedores (AAGE), escolhido pelos Associados, fará a apresentação de um prato criado por ele para representar a cidade de Manaus no concurso que premiará os melhores pratos. Algumas das criações serão comercializadas ao público em geral durante todo o evento.

Com informações da assessoria