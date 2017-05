Humorista recebe ex-BBB e ator de Malhação no Vianorte

Com quase meio milhão de seguidores em sua página oficial – a “Tal Qual Dublagens” – o humorista Gustavo Libório, vai apresentar pela segunda vez seu talk show na praça de alimentação do Shopping Manaus ViaNorte, nesta quinta-feira (11), a partir das 20h.

A “titia Tal Qual”, como é conhecido em todo o Amazonas, quiçá pelo país todo, iniciou as apresentações – que são realizadas de forma mensal – no dia 27 de abril, levando mais de três mil pessoas ao empreendimento comercial. Na estreia, Libório contou com a participação de uma figura também bem conhecida no Estado, a Patixa Teló. Hoje, a “titia” vai receber no “Tal Qual Show” o ator de Malhação, Brenno Leone, e a ex-BBB Vívian Amorim que, quando confinada, foi dublada por Libório. O vídeo ultrapassou a marca de um milhão de visualização, mas por conta de direitos autorais, teve que ser retirado da página do amazonense.

“O primeiro evento superou todas as minhas expectativas. Foi o maior já realizado pelo shopping e, hoje, sei que vai vir um público bem maior por causa dos meus convidados”, disse o humorista, revelando que o stand up tem uma hora e meia de duração e que, nele, há muita interação com a plateia, que participa de gincanas e ganha prêmios.

Na página, a publicação onde Libório informa que vai entrevistar a ex-BBB e pede sugestão de perguntas, há inúmeros comentários e reações. Uma das seguidoras do humorista sugeriu que ele perguntasse se a Vívian percebia olhares de inveja da Emilly para ela, citando também que a amazonense ganhou “memes” e gifs. “Um outro seguidor quer que ele questione Vívian sobre a fama repentina. “Como é lidar com ela, com o assédio do público? Pretende investir na carreira artística ou só vai aproveitar as oportunidades do momentos e depois retornar ao ofício de advogada?”, questiona.

Sem revelar a idade, porque para ele “a ‘titia Tal Qual’ pode ter de três a 70 anos”, o comediante brinca e diz que, quando sai pela cidade, parece a Xuxa. “Sou a Rainha dos Baixinhos no shopping. Meu público infantil é muito grande”, revela Libório, relacionando o fato ao “boom” que seu trabalho teve em 2013 quando, nos vídeos, ele dublava cenas entre animaizinhos.

Ele também conta que não há roteiro. Nem para suas dublagens em vídeos ou para as apresentações no ViaNorte.

“Recebo inúmeros vídeos para dublar pelo inbox da fanpage e as ideias surgem na hora em que vou assistindo. Ela [a página Tal Qual] existe desde 2011, mas ‘bombou’ mesmo quando, em 2013, a Preta Gil começou a compartilhar os meus vídeos. Ainda assim, continuei sem revelar a minha identidade por dois anos”, contou o humorista.

