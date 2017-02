Humorista Marcelo Marrom faz show neste domingo no Teatro Manauara

O humorista Marcelo Marrom volta à Manaus para apresentar seu novo espetáculo “Juro que é Verdade”, onde conta um pouco – e rir – da sua história pessoal, dividida em quatro décadas, transformando em piada sua trajetória desde a infância até hoje. Apelidos de infância, traumas, alegrias, relacionamentos, conquistas, sucessos e fracassos são alguns dos temas abordados.

O show acontece no Teatro Manauara, localizado no Shopping Manauara, bairro Adrianópolis, Zona Centro Sul da cidade. A apresentação acontece neste domingo (19), a partir das 19h. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro R$ 90,00 e R$ 45,00 (meia-entrada).

Marcelo Marrom aborda no espetáculo diversos temas sempre com a marca registrada de seu humor inteligente que por vezes provoca a reflexão do público. Ele ainda se rende ao pedido do público e apresenta o quadro “Música Por Encomenda”, que ficou conhecido em apresentações no programa de uma emissora de TV nacional.

Em “Música por Encomenda” Marrom improvisa sobre temas sugeridos pela plateia e tudo pode acontecer. Ele faz estas performances tocando violão e ukulele.

Marcelo Marrom

Um dos principais nomes da comédia brasileira com seu humor leve e despretensioso. Sua carreira começou há pouco mais de nove anos quando passou a integrar a Cia de Humor Deznecessários, mas ficou conhecido do grande público quando entrou para o elenco do programa Altas Horas, fazendo o quadro “Música Por Encomenda”.

Depois de três anos trabalhando na emissora de TV, Marrom partiu para uma empreitada maior ainda, dessa vez no Multishow apresentando o programa “Queimando a Roda”, uma sátira bem humorada do programa “Roda Viva”. Atualmente está no Multishow como jurado do “Prêmio Multishow de Humor” e acaba de fazer a primeira temporada do programa “Tá Rindo do Quê?”, ao lado de Rafinha Bastos.

Sucesso também no teatro, Marcelo Marrom atuou recentemente nos espetáculos “Comédia em Preto & Branco”, “0300 Pra Salvar Seu Casamento”, “Preto Combina Com Tudo” e “Confissões de Um Quarentão”, todos com textos de sua autoria.

O quê: Marcelo Marrom em “Juro que é Verdade”;

Quando: 19 de fevereiro de 2017;

Onde: Teatro Manauara – Manauara shopping;

Horário: 19 horas;

Preço: R$ 45,00 (meia-entrada) R$ 90,00 (inteira).

Com informações da assessoria