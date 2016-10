Humorista Diogo Portugal apresenta stand up em Manaus nesta quarta

Um humorista versátil, que vai do stand up comedy aos tradicionais esquetes, encarnando os mais hilários e diferentes tipos de personagens, este é Diogo Portugal. O artista nacional é a atração desta quarta-feira (5) no Art Show Humor, do Sumaúma Park Shopping e vai apresentar o stand up ‘Partiu Portugal’ as 19h30, na praça de alimentação. O evento é gratuito.

Na Internet, Diogo é um dos humoristas mais vistos, com mais de 20 milhões de acessos em seu canal no YouTube, além disso ele cria, interpreta e dirige seus próprios espetáculos.

No ‘Partiu Portugal’ o comediante mostra toda sua versatilidade em vários momentos de interação com o público. O show traz observações irreverentes sobre vários temas como relacionamento, religiosidade, paternidade e entre outros.

A grande novidade desta temporada é o chamado ‘One liner’, um set de piadas curtas sobre assuntos cotidianos.

“A intenção do ‘one liner’ é jogar uma observação rápida sobre algum fato e fazer o público voltar para casa pensando. Tudo com muito bom humor, é claro”, contou Diogo.

De acordo com o comediante, durante a apresentação ele procura dar toques regionais ao texto, incluindo histórias e hábitos comuns aos moradores da cidade que o recebe, permitindo uma maior identificação com o público.

“Esse tem sido o ponto alto durante as apresentações. A plateia se identifica muito com as histórias e se sente ainda mais parte do espetáculo. Em Manaus, o público pode se preparar para rir muito com uma nova visão dos acontecimentos atuais da cidade”, antecipou.

O Art Show Humor segue até sábado (8), com as apresentações de nomes como Nany People, Eros Prado e Rodrigo Capela, respectivamente. Todos os espetáculos são gratuitos e iniciam as 19h30 na praça de alimentação.

O artista

Diogo Portugal é o organizador do Risorama (maior festival de humor da América do Sul, em Curitiba) e curador do Risadaria (maior festival de humor de São Paulo), além de sempre incentivar o trabalho de novos comediantes.Na TV, ele se destacou com o personagem Elvisley, o “office boy” do Programa “Zorra Total”, da Rede Globo, e em participações no “Fantástico”. Diogo também é criador e idealizador do “Fritada”, programa que começou na internet e migrou para o canal Multishow.