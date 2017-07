Humberto Amorim e a banda All That Jazz canta Tony Bennett nesta quinta

A banda All That Jazz fará uma celebração da arte de Tony Bennett nesta quinta – Reprodução

Aos 90 anos, Tony Bennett continua na ativa e sempre encantou o público com seu jazz. Para quem não o conhece, ele é um cantor norte-americano, considerado um dos grandes nomes do pop-jazz do século XX. O artista ficou marcado pelo hit “I Left My Heart in San Francisco”. Recentemente convidou Lady Gaga para fazer um dueto e graças ao artista, Gaga hoje é vista como um talento nesse estilo musical, não apenas no pop. E nesta quinta-feira(27) o ícone recebe uma bela homenagem de Humberto Amorim e da banda All That Jazz que vão tocar os clássicos do cantor, a partir das 21h, no restaurante La Coquette, Zona Centro-Sul da cidade.

“Romantismo é cantar o amor. É agir no palco com tamanha ternura que deixe qualquer um sem fala e o coração aos pulos. Vou esperar por você na nossa plateia. Ate jazz!”. Assim Humberto afirma o prazer em cantar e celebrar em Manaus, a carreira de um dos maiores artistas do gênero ainda vivo.

Para mais informações, basta ligar para (92) 3345-0774.

Tony Bennett

Tony Bennett (1926), nome artístico de Anthony Dominick Benedetto, nasceu em Queens, Nova Iorque, no dia 3 e agosto de 1926. Com 10 anos já gostava de cantar. Mais tarde, ingressou na High School of Industrial Art, onde estudou música e pintura. Com 16 anos iniciou sua carreira cantando em restaurantes no Queens.

Com 18 anos se alistou no Exército para combater na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Depois do conflito, permaneceu no país integrando uma banda musical. De volta aos Estados Unidos foi convidado pela cantora e atriz Pearl Bailey para fazer a abertura de seus shows. Nessa época, conheceu Bob Hope que sugeriu que ele adotasse o nome artístico de Tony Bennett.

Em 1950, Bennett foi contratado pela Colúmbia Records. Seu primeiro sucesso veio com a música “Because of You” (1951) que vendeu mais de 1 milhão de discos. Desde então, ampliou seu público com as músicas “Cold, Cold Heart” e “Rags to Riches”, que permaneceu oito semanas nas paradas.

Em 1953, Tony Bennett lançou “Stranger in Paradise”, gravada para o musical da Broadway “Kismet”, que se tornou um sucesso na Inglaterra, dando início a sua carreira internacional. No verão de 1956, Bennett passou a apresentar um programa semanal de variedades na NBC, intitulado “The Bennett Show”. No ano seguinte gravou o disco “The Beat of My Heart”, em ritmo de jazz, que teve boa aceitação de público e crítica.

Nos anos 90, renovou seu repertório com o disco “Astória: Portrait of The Artist”. Dois anos depois ganhou o Grammy com o álbum “Perfectly Frank”, em homenagem a Frank Sinatra. Em 1993, os dois gravaram o clássico “New York, New York”, para o álbum “Duets” de Sinatra. Em 1994 realizou um show para a MTV, que resultou no álbum “Unplugged”, que receu um disco de platina e recebeu o Grammy: Álbum do Ano.

Em setembro de 2015 Bennett lançou o álbum “The Silver Living”, com Bill Charlap no piano, premiado com o Grammy Award: Melhor álbum Pop Vocal Tradicional.

EM TEMPO

Com informações da assessoria

