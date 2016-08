Humaitá receberá Unidade Básica de Saúde Fluvial

A Unidade Básica de Saúde Fluvial Irmã Angélica Toneta irá ser inaugurada neste sábado (27), no município de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus). O objetivo é garantir o atendimento a toda a população ribeirinha do Amazonas. A unidade entrará em funcionamento no dia 2 de setembro com a primeira viagem para atendimento das comunidades rurais do município.

Os serviços de atenção básica ofertados serão: aplicação de vacinas, consultas médicas e odontológicas, acompanhamento de pré-natal, orientação a pacientes portadores de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, entre outros.

O atendimento dessas comunidades serão mensais e terão duração de 22 dias, sendo 20 dias para assistência aos pacientes, um dia para atividades de educação permanente e um dia para elaboração de relatórios referentes à produção.

A equipe da unidade será composta por um médico, dois enfermeiros, um cirurgião dentista, quatro técnicos de enfermagem, um auxiliar de saúde bucal, um técnico de patologia, um biomédico, um nutricionista, quatro microscopistas e oito agentes comunitários de saúde.

A infraestrutura conta com salas de recepção e espera, imunização, coleta de material, procedimentos, farmácia, consultórios médico, odontológico e de enfermagem. Para uso da equipe na viagem há dormitórios copa, cozinha, refeitório e banheiros.

Humaitá é o sétimo município a ganhar uma UBS Fluvial, e irá atender as comunidades rurais de Barreira do Tambaqui, Mirari, Flexal, Paraíso Grande, São Miguel, Pacoval, Restauração, Muanense, Ilha do Juma, Recreios das Pirabas, Laranjeiras, Comunidade do Lago do Antônio, Vila de Carapanatuba, Tapuru e Carará.

Já existem outras seis em funcionamento, em Borba, Manicoré, Itamarati, Tonantins, Manacapuru e Tabatinga.

Com informações da assessoria