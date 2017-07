Hulk da Amazônia encara Santos confiante na classificação neste sábado

Precisando vencer por dois gols de diferença, as amazonenses sabem que precisarão jogar para frente – Antônio Lima/Sejel

Força, garra, raiz. Esse é um dos trechos do novo hino do Iranduba da Amazônia e explica exatamente o momento vivido pela equipe. As meninas do Hulk encaram neste sábado (8), às 20h (de Manaus), o Santos pela partida de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. O duelo será na famosa Vila Belmiro, no interior de São Paulo.

Precisando vencer por dois gols de diferença, para se classificar direto, já que perderam na Arena da Amazônia por 2 a 1, as amazonenses sabem que precisarão jogar para frente. Se houver empate com qualquer placar, as sereias da Vila passam para decisão.

“Vamos fazer o melhor para buscar o resultado. Vamos lutar por isso, e queremos fazer o torcedor feliz”.

Depois do resultado negativo dentro de casa, quebrando mais uma vez o próprio recorde nacional de público no Brasileirão, com mais de 25 mil espectadores, na Arena da Amazônia, o técnico Sérgio Duarte trabalhou a semana com as jogadoras para corrigir os erros e traçar o esquema tático ideal para trazer da baixada santista, a tão sonhada classificação para disputa do título nacional.

No início da preparação do jogo decisivo com Santos, a equipe não contou com as jogadoras Djenifer e Kamilla, convocadas para amistoso com Alemanha, na última terça-feira (4/7), no qual a seleção brasileira perdeu por 3 a 1, na casa das adversárias. Depois do compromisso com a camisa amarelinha, as jogadoras integraram a equipe do Hulk para compromisso do Brasileirão.

Na véspera da partida com as Sereias da Vila, o Iranduba ganhou um grande reforço fora de campo com o patrocínio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) de uniforme novo para temporada de 2017/2018, além de camisas de passeio e agasalhos e ainda a promessa de R$ 300 mil para os cofres do clube.

“Com certeza nós estamos muito felizes, porque isso é fruto de nosso trabalho, do que nós temos conquistado não só dentro do Amazonas, mas também nacionalmente e fora do Brasil. A repercussão que temos trazido para o clube é muito boa, ficamos muito felizes de ter novas parcerias, que é lógico, essa visibilidade abre portas para parcerias. Isso cada vez mais nos motiva para buscar cada vez mais resultados”, disse a goleira Rubi, que não deixou de expressar sua preocupação com a partida decisiva com Santos, que vale a classificação para

final do Brasileirão.

“A expectativa para esse jogo é das melhores possíveis, claro que sabemos que será um jogo difícil, como foi aqui em Manaus. Os resultados que conquistamos na competição, nem sempre foi como queríamos, foi complicado, aos trancos e barrancos, mas com certeza, vamos fazer o melhor para buscar o resultado. Vamos lutar por isso, e queremos fazer o torcedor feliz com uma classificação”, finalizou.

Paulo Rogério

EM TEMPO