HUGV adotará plano emergencial da saúde

O governador do Amazonas, David Almeida, acompanhado do secretário de Estado de Saúde (Susam), Wander Alves, esteve reunido ontem com o diretor do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), Ruben Alves Júnior, para verificar uma forma de ampliar a parceria do Estado com a unidade, colocando em prática o que está estabelecido no plano emergencial da saúde, lançado ontem.

O objetivo geral da ampliação da parceria é, justamente, proporcionar que se atinja a principal meta do plano: a redução de filas de pacientes em busca de consultas, de exames e de cirurgias, além da melhoria das condições de trabalho dos profissionais da saúde, o que ocasionará, também, a melhoria do atendimento nas unidades.

“Vim hoje aqui para que essa parceria entre o estado e hospital Getúlio Vargas possa ser consolidado. Quero, junto dos gestores das unidades de saúde, buscar alternativas para que a gente possa dar, o mais rápido possível, uma resposta para a sociedade”, afirmou o governador.

Hoje, o governador deve ir a outras unidades de saúde da capital para reunir com os diretores. O objetivo é identificar as necessidades específicas de cada uma. “Assim, vamos dar as condições necessárias para que eles atuem da melhor maneira para o benefício tanto da população quanto dos profissionais”, ressaltou David Almeida. Na ocasião, o governador revelou que pretende reunir com os representantes das cooperativas médicas, de enfermagem e de técnicos da saúde, para passar para eles a tranquilidade e a segurança de que o governo está trabalhando com a finalidade de solucionar os problemas relacionados a esses profissionais que prestam serviço para a saúde.

O diretor do hospital Getúlio Vargas, Ruben Alves Júnior, considerou que a reunião foi positiva. “A população pode esperar o máximo que o hospital Getúlio Vargas pode oferecer dentro do plano proposto pelo governador. O projeto Fila Zero é muito bem-vindo, vai ser uma ação que vai ter grande resultado. Da nossa parte, o governo pode ter a certeza que faremos tudo o que for possível. Estaremos ao lado do Estado na execução desse plano”, garantiu Rubens Alves.

