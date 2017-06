Hugh Jackman e Zac Efron voltam ao gênero musical em ‘O Rei do Show’

‘O Rei do Show’ conta a história de P. T. Barnum – Reprodução/Instagram

Consagrados em Hollywwod, Hugh Jackman, 49, e Zac Efron, 29, vão voltar às origens. Ambos estão em ‘O Rei do Show’, filme musical que estreia no Brasil em dezembro.

Reconhecido por interpretar Wolverine, Jackman começou atuando em musicais no teatro e conquistou uma indicação ao Oscar na versão cinematográfica de ‘Os Miseráveis’, em 2012. Desde então não voltou a cantar no cinema.

Zac, que justamente começou no musical teen ‘High School Musical’ (trilogia lançada entre 2006 e 2008), atuou também em ‘Hairspray: Em Busca da Fama’ (2007), e se manteve longe do gênero até agora.

‘O Rei do Show’ conta a história de P. T. Barnum, considerado o primeiro milionário do show business. As canções do filme foram feitas pela dupla Benj Pasek e Justin Paul, vencedores do Oscar 2017 pela trilha de ‘La La Land’. O roteiro foi escrito por Bill Condon, diretor de ‘A Bela e a Fera’, (2017).

Folhapress