HPS da Zona Norte realiza 1º Encontro de Fisioterapia

O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) da Zona Norte realiza, na próxima terça-feira, 17 de outubro, o 1º Encontro de Fisioterapia. O evento será realizado no auditório da unidade, na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte, a partir das 13h. O evento é gratuito e será disponibilizado certificado digital de participação.

A programação é formada por palestras sobre a ventilação mecânica, um método de suporte para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica, e sobre a mobilização precoce no atendimento de emergência.

Não é necessário fazer inscrição. Os certificados de participação do 1º Encontro de Fisioterapia estarão disponíveis no endereço eletrônico www.imed.org.br a partir do dia 25 de outubro.

“Vamos abordar a ventilação mecânica básica, a não invasiva, a descontinuação da ventilação mecânica e a mobilização precoce no atendimento de emergência. O conteúdo é extremamente técnico e de interesse não só de fisioterapeutas, mas de todos os profissionais da saúde envolvidos na assistência, como os enfermeiros, técnicos e médicos, além de estudantes”, destaca a coordenadora de fisioterapia do HPS da Zona Norte, Fernanda Marques.

A programação, segundo Marques, é formada pelas terapias mais utilizadas no HPS da Zona Norte e os palestrantes são fisioterapeutas especialistas em terapia intensiva. O evento é, ainda, uma homenagem ao Dia do Fisioterapeuta comemorado em 13 de outubro. Em caso de dúvidas, ligar para 92 3182-9750, ramais 1181 e 1177.

Programação

13h – Abertura;

13h30 – Tema: Ventilação mecânica básica;

Palestrante: Fisioterapeuta Evaldo Nascimento da Silva;

14h – Tema: Ventilação mecânica não invasiva;

Palestrante: Fisioterapeuta Mariana Trindade;

15h – Laboral;

15h20 – Tema: Mobilização precoce na emergência;

Palestrante: Fisioterapeuta Erick Romell Lima de Paiva;

15h50 – Palestra: Descontinuação da ventilação mecânica;

Palestrante: Fisioterapeuta Fábio Augusto A. Ferreira;

16h20 – Encerramento.

Com informações de Assessoria

