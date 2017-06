House of Cards anuncia lançamento da quinta temporada para ”povo brasileiro”

A nova temporada da série original da Netflix House of Cards, foi liberada na plataforma nesta terça-feira (30). Para anunciar que os novos episódios já estão disponíveis para os usuários, a empresa, depois de brincar com o cenário político brasileiro, anunciou a novidade diretamente para o “povo brasileiro”.

Em vídeo publicado no perfil oficial do Facebook de House of Cards, o personagem Doug Stamper, que interpreta o chefe de gabinete da Casa Branca na série, anuncia:

“Povo brasileiro, isto não é uma competição”, fazendo referência tanto ao contexto político do Brasil quanto ao roteiro da série. “Você nunca sabe de onde as pessoas podem tirar inspiração. Fiquem atentos”, continua.

A provocação anterior da série não foi muito diferente desta: no dia 18 de maio, o perfil de House of Cards no Twitter publicou, em português: “Tá (sic) difícil competir”.

Além do perfil oficial, a Netflix Brasil também brincou com a situação, afirmando que “nem se reunisse 30 roteiristas premiados, não conseguiria chegar numa história à essa altura”.

EM TEMPO