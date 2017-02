Hotel do Centro é flagrado furtando energia

A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS), sob o comando do delegado titular da unidade policial, Felipe Vasconcelos Dias, identificou na manhã desta sexta-feira (24), furto de energia em um hotel localizado na Rua Lobo D’Almada, Centro da cidade, Zona Sul.

A equipe chegou até o estabelecimento após uma denúncia feita por representantes da empresa Eletrobras Amazonas Energia, informado a existência de ligação clandestina no local. Após tomar conhecimento do fato, Vasconcelos Dias planejou a ação, que contou o reforço de peritos do Instituto de Criminalística (IC) e funcionários da concessionária de energia na capital.

Segundo o delegado, durante a operação foi verificado que o hotel havia solicitado o desligamento do fornecimento da rede de média tensão da concessionária de energia e estava sendo abastecido, por meio de ligação irregular. Ao término dos procedimentos periciais no local, a ligação clandestina foi desfeita.

“Confirmamos a ligação clandestina no hotel e agora o estabelecimento ficará com o abastecimento de energia suspenso até a regularização junto à concessionária. Ao final dos procedimento, os clientes que ocupavam 16 quartos no hotel foram informados sobre a situação. Além disso, o proprietário foi identificado e será indiciado por furto de energia”, concluiu o titular da DECFS.

Com informações da assessoria