Hotel com suítes para descanso rápido entre voos é inaugurado dentro do Aeroporto de Manaus

Escalas com longo tempo de espera, cancelamento de voos, condições climáticas e voos marcados durante as primeiras horas do dia são só algumas das dificuldades enfrentadas pelos passageiros no país – que muitas vezes optam por descansar e até dormir nas cadeiras desconfortáveis dos aeroportos. Em Manaus, agora os turistas que visitam ou utilizam a capital amazonense como ponte aérea podem utilizar do serviço de descanso rápido em um hotel inaugurado dentro do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, situado na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, na Zona Oeste.

Localizado no terraço do terminal de passageiros, que tem capacidade de receber mais de 18 milhões de visitantes anualmente, o novo espaço foi inaugurado no último dia 10 de novembro e já desperta o interesse dos viajantes. O atendimento é 24 horas e o cliente não precisa sair do aeroporto. O hotel é administrado pela empresa Sleep Connection Manaus e fica numa área de aproximadamente 200 m², próximo da praça de alimentação. O estabelecimento conta ainda com uma loja no saguão de desembarque onde faz o pré-atendimento dos passageiros, que podem fechar o pacote de horas e fazer o check-in.

De acordo com o gerente de negócios comerciais da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Aldecir Lima, o aeroporto de Manaus tem a característica de ser um ponto de conexão de viagens regionais, nacionais e internacionais, onde os passageiros passam horas esperando por um novo voo.

“Muitas pessoas utilizam diariamente o nosso aeroporto como conexão para outros locais do país e do mundo. Nós temos uma demanda muito grande de turistas da região Norte, que vem para Manaus em busca de voos diretos para outros lugares. Muitas dessas pessoas acabam esperando pelos voos por horas no aeroporto e acaba sendo comum a gente ver diversas pessoas se acomodando da forma que dá, com desconforto. Com a facilidade desse hotel dentro do aeroporto, os passageiros terão 12 espaços com todo conforto e qualidade para o descanso”, disse.

Com slogan ‘Seu descanso em suas mãos’, o hotel oferece a comodidade para o passageiro que não quer deixar o complexo. Ele dispõe de suítes confortáveis, água quente, camas queens, mesa com duas cadeiras para refeições rápidas e acesso a cadeirantes. Ao se hospedar no empreendimento, o passageiro recebe um kit contendo shampoo, sabonete, escova de dente, creme dental, barbeador e toalhas de banho e de rosto. Os dois últimos itens são os únicos devolvidos ao deixar o hotel. O viajante conta ainda com a vista da pista de pouso e decolagem, tomadas e pode acessar de forma gratuita a internet.

O projeto inicial oferece os 12 quartos com banheiros, mas deve ser expandido para mais 12 no próximo ano. Segundo Aldecir Lima, o aeroporto fará uma avaliação sobre a demanda e deve lançar licitação para expansão no ano que vem. A instalação possuí duas áreas para a ampliação da segunda e terceira etapa de implantação dos espaços de descanso, com inaugurações previstas até 2018. Os três estabelecimentos, que podem ser da mesma franquia ou de outra que se interessar a participar da licitação, vão ocupar uma área total de 700m² do aeroporto. Serão aproximadamente 40 quartos que vão atender 80 passageiros por hora.

As obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros 2 contemplavam o espaço para o descanso dos passageiros, mas com concessão para empresa privada. Inicialmente orçada em R$ 344 milhões, a obra total teve aditivos com acréscimo de mais 21,2%. A Sleep Connection Manaus ganhou a licitação para operar o setor e fez investimentos nas mobílias e estruturas do novo espaço.

“Está é a primeira vez que recebemos um negócio desse modelo em nosso aeroporto. Com isso, esperamos oferecer cada vez mais soluções que beneficiem os passageiros, tornando suas viagens mais confortáveis”, destacou o superintendente do Eduardo Gomes, Usiel Vieira.

A lojista e jogadora e basquete do time da Universidade Federal de Roraima (UFRR), Thaís Silva, 24, chegou em Manaus nesta quinta-feira (17) e ainda não conhecia o novo espaço. Ela fez uma avaliação das dependências do hotel de descanso.

“Eu adorei os espaços, é realmente muito confortável. Tem ar-condicionado, uma cama grande banheiro para quem quer privacidade e para tomar um bom banho durante uma longa viagem. Realmente é importante que os passageiros possam ter um lugar, mesmo que privado, para descansar entre os voos. Eu sou de Roraima e venho muito para Manaus quando quero viajar para outros lugares. Assim como eu, muitos utilizam essa rota de viagem. Muitas vezes passamos horas no aeroporto e acabamos deitando nas cadeiras e até no chão. Gostei da iniciativa e pretendo me hospedar no hotel da próxima vez”, relatou a lojista que foi convidada pela Infraero para conhecer o local.

Valores e reservas

Os interessados podem fazer as reservas no alojamento Sleep Connection pelo e-mail sleepconnecttionmanaus@hotmail.com ou pelos telefones 99337-1758 (WhatsApp) e 98184-1062. O estabelecimento cobra o valor de R$ 39 a hora e vai diminuindo o valor de acordo com a quantidade de horas que o passageiro desejar permanecer no alojamento.

Veja tabela de preços:

1 hora – R$ 39

2 horas – total de R$ 69 – cada hora sai por R$ 34,50

3 horas – total de R$ 87 – cada hora sai por R$ 29

6 horas – total de R$ 99 – cada hora sai por R$ 16,50

12 horas – total de R$ 129 – cada hora sai por R$ 10,75

24 horas – total de R$ 149 – cada hora sai por R$ 6,20

Novidades no Aeroporto

Sobre as novidades no aeroporto, o gerente de negócios comerciais da Infraero informou que duas lojas serão inauguradas brevemente dentro dos setores de embarque e desembarque. Novas lojas na praça de alimentação também devem abrir as portas até o início do ano de 2017.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO