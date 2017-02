Hotéis e restaurantes de Figueiredo reavaliam preços para agradar turistas no Carnaval

Mais de 100 estabelecimentos comerciais de Presidente Figueiredo, entre hotéis, pousadas e restaurantes, estarão com preços mais acessíveis durante o ‘Carnachoeira 2017’, que acontece entre os dias 25 e 28 de fevereiro no município. A iniciativa, resultado de uma parceria entre a prefeitura e empresários da região, vai garantir a turistas pacotes e descontos especiais. A estimativa é que, nesta época do ano, a cidade receba mais visitantes do que nas edições anteriores.

“No mês de janeiro, a prefeitura reuniu os empresários e propôs uma parceria com o objetivo de aquecer a economia local em período de festas, a começar pelo Carnachoeira. A ideia é manter preços baixos e, consequentemente, atrair um número maior de pessoas, visto que, nas edições passadas, os preços altos acabavam afastando os turistas e foliões de outras regiões. Neste ano, queremos oferecer facilidade, qualidade no atendimento e, sobretudo, satisfação ao público. Tenho certeza de que essa medida refletirá de forma positiva na arrecadação do município”, explicou o prefeito Romeiro Mendonça (PDT).

De acordo com o secretário de Turismo, Empreendedorismo e Comércio, Alexandre Lins, grande parte dos empresários aderiu à parceria. “A hotelaria está trabalhando com pacotes e houve uma redução significativa nos preços. Inclusive, após divulgação da campanha nas redes sociais, comerciantes relataram ter recebido grande procura nos últimos dias. Algumas pousadas estão praticamente lotadas. A parceria está dando certo e queremos movimentar ainda mais a cidade”, disse o secretário.

Parceiros

Os turistas poderão identificar as unidades parceiras por meio de banners expostos na frente de cada estabelecimento.Conforme o secretário, durante a reunião com os comerciantes, ficou acertado que cada empresário irá definir o seu preço, contanto que seja oferecido um valor menor do que o convencional. A proposta foi bem aceita pelos empresários, que já estão fazendo a divulgação dos novos preços.

Para o proprietário da Churrascaria Urubuí, Paulo Jorge, que já recebeu em seu estabelecimento celebridades como o biólogo Richard Rasmussem, apresentador do programa Mundo Selvagem, do canal fechado National Geographic, é um privilégio participar da parceira com a prefeitura. Ele garante que servirá os melhores pratos do seu restaurante com preços acessíveis para os foliões que virão curtir o Carnachoeira.

“Vou oferecer pratos executivos a partir de R$ 15. Esse valor cobre boa parte do cardápio da casa como, por exemplo, o famoso pirarucu à milanesa. Vamos vender a banda de tambaqui a R$ 50, que acompanha três guarnições e serve duas pessoas”, disse. A Churrascaria Urubuí fica localizada na corredeira que leva o mesmo nome, um dos pontos turísticos da cidade.

Hotéis

O setor de hotelaria está oferecendo pacotes para quatro e cinco dias e descontos a partir de duas diárias. Em boa parte dos hotéis, estão inclusos nos serviços café da manhã, estacionamento, acesso à rede wi-fi, piscina e outras opções de entretenimento.

Na pousada Pé no Mato, situada no Centro da cidade, a diária por casal custa R$ 90. Para quem pretende fazer reservas para mais de duas pessoas, o valor é ainda mais atrativo. O quarto triplo, por exemplo, custará R$ 117 a diária. Já o quádruplo, R$ 144.

O local oferece café da manhã e os visitantes ainda poderão praticar rafting na Corredeira do Urubuí. O hotel também irá sortear aos hóspedes um jantar para duas pessoas no bistrô Casa da Tyrza.

Pacotes

Para os foliões que pretendem se hospedar durante os quatro dias de Carnaval, alguns hotéis estão oferecendo pacotes especiais. No hotel Cuca Legal, situado no Centro da cidade, a hospedagem no período de 24 a 28 de fevereiro, custará R$ 528 tanto para casal, quanto para quartos duplos. O local oferece café regional, estacionamento, piscina adulto e infantil, espaço kids, churrasqueira e acesso à corredeira.

Há mais de 23 anos como proprietário da Pousada das Pedras, uma das mais antigas de Figueiredo, Luiz Fernando, conhecido como “Seu Pimenta”, considera a parceria um avanço para o setor turístico do município. A decoração do ambiente retrata as características da região amazônica.

“Temos um estilo próprio. Não existe nada parecido na região. Servimos um café com frutos e produtos amazônicos, que agrada turistas de diversos lugares do Brasil. Oferecemos passeios e dispomos de opções de entretenimento como rede wi-fi e jogos. Durante o Carnaval, iremos oferecer diárias que vão variar entre R$ 100 e R$ 220, valores que contemplam quartos de casais, duplos, triplos, quádruplos e quíntuplos”, informou. A Pousada das Pedras está localizada no bairro Morada do Sol.

Com informações da assessoria