Hospital Universitário Getúlio Vargas suspende internações

A inauguração da primeira etapa da construção do novo Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), localizado no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul, está programada para o dia 25 deste mês, de acordo com o superintendente da unidade, Rubens Alves Júnior. Segundo ele, entre os dias 5 e 10 deste mês, as internações no HUGV estarão suspensas e somente pacientes que já estão internados continuarão com o atendimento.

“As internações estarão suspensas, mas a população não será prejudicada. Mesmo sem as internações, os pacientes continuarão recebendo atendimento e aos poucos aqueles que precisarem ser transferidos serão levados para outras unidades de saúde que estão aptas a recebê-los até o dia 11 de dezembro, quando voltaremos a receber esse pessoal”, explicou.

Conforme Alves Júnior, essas são medidas necessárias para colocar a nova estrutura em funcionamento, sem causar riscos a pacientes e servidores. O procedimento é essencial para que sejam efetuados: o traslado do mobiliário, a instalação de equipamentos como tomógrafos, raios-X, ressonância nuclear magnética, entre outras, a realização de limpezas fina e ultrafina necessárias à adequada higienização, além dos procedimentos de análise bacteriológica das unidades críticas, em estrita observância à legislação vigente.

“Obedecendo à legislação vigente, que fala da segurança dos pacientes e dos servidores, o hospital tem suas particularidades, principalmente se tratando de limpeza, além do traslado do mobiliário e equipamentos que precisamos fazer antes disso, e também precisamos fazer uma limpeza. São quatro fases que duram cinco dias, preliminarmente, e depois a mudança dos mobiliários e equipamentos. Depois faremos a inauguração e as três limpezas, a fina e duas extras finas para segurança do paciente e depois o teste bacteriológico para saber se o paciente pode entrar”, disse.

O complexo hospitalar possuirá, aproximadamente, 35 mil metros quadrados de área construída que abrigará 300 leitos, o dobro da capacidade atual, 11 salas de cirurgia, centro diagnóstico, um heliponto, dentre outros.

Por EM TEMPO online