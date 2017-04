Hospital Tropical vai testar tratamento inédito para HIV

A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), unidade vinculada à Secretaria Estadual de Saúde (Susam), anuncia, nesta quinta-feira (27), o início, em Manaus, dos testes de um novo tratamento para prevenção de doenças cardíacas em pessoas que vivem com HIV. Nesse grupo, é 40% maior o risco de desenvolvimento de problemas cardiovasculares.

A FMT-HVD é uma das oito instituições do Brasil a participar da pesquisa, que é inédita no mundo. Os detalhes serão apresentados nesta quinta-feira (27), pelo diretor de Ensino e Pesquisa da instituição, Marcus Lacerda, que coordena o estudo em Manaus.

A coletiva será às 9h, na sala da Entomologia da FMT, com a presença da diretora presidente da fundação, Graça Alecrim.

Conforme dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2015, Amazonas foi o segundo Estado no ranking nacional de novos casos de detecção de HIV/Aids. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) informou que o crescimento no número de casos registrados se deu nos últimos dez anos e que os jovens são os mais atingidos.

De acordo com a médica infectologista e coordenadora Estadual de DST/Aids e Hepatites Virais, Silvana de Lima e Silva, a maior incidência está na população masculina, nas faixas etárias entre 20 e 34 anos, mas o aumento de jovens de 15 a 24 anos contaminados com o vírus HIV tem sido motivo de preocupação para os órgãos de saúde.

EM TEMPO