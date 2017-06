Hospital Francisca Mendes vai ampliar cirurgias cardiopata em recém-nascidos

Cirurgias cardíacas mais complexas já podem ser feitas em recém-nascidos na FHCFM – Reprodução

No Dia Internacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita, comemorado nesta segunda (12), o Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes (FHCFM), na Zona Norte de Manaus, anuncia que vai ampliar o número de cirurgias cardíacas pediátricas de alta complexidade em recém-nascidos.

O procedimento em crianças com menos de 1 ano começou a ser feito recentemente, mas devido a demanda de pacientes com doenças cardíacas congênitas nas maternidades de Manaus e do interior do Amazonas, a FHCFM resolveu ampliar esse tipo de cirurgia na unidade.

“Começamos, há pouco tempo, a operar recém-nascidos com doenças cardíacas mais complexas. A ideia agora é ampliar essa parte do serviço. Tem muita criança com essas doenças cardíacas congênitas aguardando nas maternidades”, explicou o médico Pedro Elias, diretor da FHCFM.

A implantação e ampliação do atendimento para recém-nascidos na Fundação Hospital do Coração está sendo feita com recurso estadual. Contudo, o Ministério da Saúde já credenciou a unidade médica para realizar essas cirurgias pelo SUS.

Médico Pedro Elias, do FHCFM, já credenciou os novos procedimentos no SUS

Serviço completo

Hoje a Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes realiza todos os componentes da linha de cuidados cardiopediátricos, incluindo acompanhamento ambulatorial, serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, cardiologia intervencionista, internações clínicas e cirúrgicas, internação em UTI, entre outros.

Em termos físicos, Pedro Elias explica que a unidade hospitalar passou a dispor de enfermaria pediátrica com 21 leitos e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, com dez leitos, sendo três neonatais.

“Esta estruturação do serviço, assegurada pelos investimentos realizados, foi muito importante para garantir esse modelo de atendimento integral às crianças cardiopatas. Este atendimento, anteriormente, era feito na rede, de maneira mais pulverizada. Hoje, a fundação é realmente a referência regional para esse tipo de acompanhamento”, destacou Pedro Elias.

Márcio Azevedo