Hospital Francisca Mendes recebe aparelho de alta precisão no diagnóstico de doenças cardíacas infantis

Unidade referência no atendimento cardiovascular no Amazonas, a Fundação do Coração Hospital Francisca Mendes, na Zona norte de Manaus, recebeu um novo aparelho de ecocardiograma infantil, nesta terça-feira (17). Primeiro do modelo na Região Norte do Brasil, o equipamento fornece imagem tridimensional em tempo real, ampliando a capacidade de diagnóstico de doenças do coração, acelerando as indicações de tratamento e cirurgias corretivas para a cura da doença.

Com a nova tecnologia, crianças em fase de diagnóstico de doenças cardíacas não precisarão se submeter a exames considerados invasivos, como o cateterismo ou a angiotomografia, procedimentos que exigem anestesia geral. O ecocardiógrafo 3D permite uma interpretação mais completa do coração, com mapeamento total do órgão. Isso dá condições para os médicos identificarem as doenças e apontarem as indicações cirurgias para correção, enfatiza o cardiologista pediátrico Ronaldo Camargo.

“Evita-se um procedimento invasivo através de um aparelho mais sofisticado e com capacidade de resolução maior”, disse o especialista.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Pedro Elias de Souza, a aquisição faz parte do pacote de investimentos na modernização da rede promovido pelo Governo do Amazonas. Somente com o novo ecocardiógrafo, R$ 329 mil foram investidos com a perspectiva de ampliar atendimentos.

“O Amazonas ainda tem um índice considerável de doenças cardíacas congênitas. E esse equipamento vai permitir o diagnóstico mais preciso, o que vai auxiliar obviamente no tratamento cirúrgico, facilitar o trabalho do cirurgião”, enfatizou o secretário. Em média, 400 crianças realizam exames para identificar problemas cardíacos no Francisca Mendes. Em dois anos, 214 cirurgias foram realizadas para a cura da doença.

Para o Hospital Francisca Mendes, a Susam entregou novos monitores cardíacos e está adquirindo um novo equipamento de hemodinâmica e dois aparelhos de anestesiologia para as cirurgias de coração.

“Isso vai permitir aumentar o número de cirurgias cardíacas. A ação mais importante de todas é o novo equipamento de hemodinâmica, moderno e que vai permitir dobrar a capacidade de atendimento nessa área. São procedimentos como cateterismo cardíaco, angioplastia coronariana, arteriografia de membros inferiores, arteriografia cerebral e tratamento de aneurisma, que isso seja dobrado o que vai melhorar a qualidade de atendimento à população”, destacou o secretário.

Equipagem em outras unidades

Em fevereiro devem começar os serviços no Hospital Delphina Aziz, na Zona norte de Manaus e disse que novos equipamentos serão distribuídos para modernização da alta complexidade.

Com informações da assessoria