Hospital em Maués atende 4 mil pacientes mensalmente

Com 230 cirurgias de pequena e média complexidade realizadas e uma média mensal de 4 mil atendimentos em hospitais, o Sistema Municipal de Saúde de Maués (distante a 253 quilômetros de Manaus) passa por um grande processo de recuperação, revolução e ordenação.

Os dados fazem parte do levantamento realizado pela prefeitura da “Terra do Guaraná”. Ele foi apresentado nessa semana, e também destaca mais de 600 partos realizados.

“No início do ano, não havia sequer exames pré-natal ou de ultrassonografia para acompanhar as gestantes e quem precisava de um exame de Raio-X era transportado para a capital ou outro município próximo”, destacou o prefeito Júnior Leite.

Além dos atendimentos no hospital, o sistema de saúde municipal também contabiliza o recorde de 51.600 atendimentos médicos nas 15 Unidades Básicas de Saúde (UBS) em funcionamento na cidade e mais de 23 mil consultas de enfermagem, visitas domiciliares, acompanhamento de crianças de zero a cinco anos, além de planejamento familiar dos moradores de Maués.

Recuperação

De acordo com Júnior Leite, a primeira fase de recuperação do sistema municipal de saúde visava à contratação imediata de médicos e outros profissionais como enfermeiros e nutricionistas, além da aquisição de medicamentos.

A partir do segundo semestre, a meta é recuperar a estrutura física de todas as unidades, como a recém-inaugurada UBS Francisco Sérgio de Oliveira, no bairro Santa Luzia, o mais populoso da sede no município.

“No passado, na época do inverno amazônico, aconteceram casos de famílias que tiveram que carregar seus filhos no colo por mais de 3 quilômetros para serem atendidos. Tudo porque além de não ter assistência médica nas proximidades, não havia uma ambulância para fazer o transporte”, alertou o autônomo Elias Viana, morador do bairro Santa Luzia.

No final deste mês, serão entregues 70 novas bicicletas para os agentes de saúde e 81 motores de rabeta para os agentes que atuam na zona rural. Segundo Leite, esses funcionários chegam a percorrer até dois dias de viagem pelos rios da região até as comunidades mais distantes da sede para realizar campanhas de vacinação e atendimentos domiciliares.

“Esses equipamentos foram adquiridos com recursos próprios do município, assim como uma nova ambulância que está sendo equipada. Até agosto, a cobertura do sistema de saúde atingirá todos os 62 mil habitantes do município”, destacou o prefeito de Maués, Júnior Leite.

EM TEMPO