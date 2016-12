Hospital Delphina Aziz recolhe doações para abrigos de Manaus

O Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do Pronto-Socorro do Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz encerra nesta segunda (19) as doações para a campanha Natal Solidário.

O grupo recebe doações de brinquedos, roupas e alimentos não perecíveis.

Os interessados devem se dirigir, até às 17h, à unidade do Delphina Aziz, localizada na avenida Torquato Tapajós, s/n, ou ao escritório do Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (Imed), na avenida Djalma Batista, no edifício Amazon Flat, sala 37.

De acordo com Gabrielle Reis, membro do GTH, não haverá prorrogação do prazo para as entregas, entretanto, nada impede que a pessoa possa ir até os abrigos e fazer as doações pessoalmente. “É importante sentir essa alegria ao fazer a entrega, conhecer as crianças, brincar e ver o brilho nos olhos delas”, disse.

Toda a arrecadação é revestida para lares que cuidam de crianças em situação de vulnerabilidade social como o abrigo Monte Salém, no bairro Tarumã, Zona Oeste que recebe crianças de 0 a 12 anos e o Lar São Francisco de Assis, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte, que oferece formação escolar, além de tratamento psicológico e assistência social.

Em 2015, foram arrecadados aproximadamente 200 brinquedos e mais de 150 quilos de alimentos.

