Hospitais em Manaus têm exames suspensos por falta de pagamento a laboratório

O hospital e pronto-socorro João Lúcio, o Instituto da Criança do Amazonas (Icam) e o hospital Infantil Doutor Fajardo estão com a emissão de laudos de exames laboratoriais suspensos desde a última segunda-feira (7). Isso porque o laboratório particular que atende esses hospitais, o Reunidos, decidiu interromper o serviço por falta de pagamento. Os valores devidos pelo governo do Estado variam entre R$ 500 mil e R$ 4 milhões.

Os mesmos não se referem apenas à realização de exames laboratoriais contratados, mas também ao fornecimento de todos os equipamentos automatizados, reagentes e insumos necessários para as análises, contratação de mão de obra de nível técnico e superior especializada. A empresa alega, ainda, que tem efetuado o pagamento dos funcionários mesmo sem os valores devidos pelo Amazonas.

De acordo com a advogada do laboratório Reunidos, Sílvia Loureiro, o governo nunca dá uma justificativa concreta para os atrasos. “Sempre procuramos entender a situação de crise pela qual passa o Amazonas e o país, mas esse atraso comprometeu a execução operacional dos serviços. Estamos suspendendo por falta de escolha”, disse.

A assessoria jurídica do laboratório tomou como base o inciso 15, do artigo 78, da lei 88.666/1993, que assegura ao fornecedor de serviço particular a suspensão do cumprimento das obrigações contratuais quando ocorrer atraso superior a 90 dias.

Apesar da interrupção, serviços de urgência, emergência, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e Centro de Tratamento Intensivo (CTI)não terão seus atendimentos suspensos. “Entendemos a importância desses serviços para o cidadão, então eles continuarão a ser realizados”, disse. De acordo com a advogada, a empresa demonstrou toda a boa vontade, para receber do Estado, já que juros e correção monetária das dívidas não estão sendo cobrados, em virtude da situação econômica do Amazonas.

Providências

Em nota enviada à redação do EM TEMPO, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) afirmou que está adotando todas as medidas cabíveis para normalizar a oferta de exames laboratoriais nessas unidades de saúde. Ainda no comunicado, a Susam garantiu que nenhum paciente ficará sem realizar exames e que os mesmos serão atendidos por outras unidades da rede estadual de saúde até que a situação esteja normalizada.

Fred Santana

Jornal EM TEMPO