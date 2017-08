Hora de fazer a diferença: inscrições para o ‘Dia do Voluntariado’ terminam na quinta

A Manaus Ambiental finaliza nesta quinta-feira, 31, o processo de inscrição de instituições sociais para a 19ª edição do “Dia do Voluntariado”, que será realizada no dia 28 de outubro (sábado), na capital amazonense.

O edital com todas as informações sobre a ação voluntária está disponível no site www.manausambiental.com.br, e a ficha de inscrição deve ser encaminhada para o e-mail [email protected].

O programa é aberto a entidades sem fins lucrativos, que possuem projetos ou ações socioambientais que contribuam para a promoção e o desenvolvimento social e econômico das comunidades onde estão sediadas.

O trabalho voluntário envolve os próprios colaboradores da concessionária é realizado duas vezes por ano. A última edição foi realizada em maio e teve como instituição beneficiada o Lar das Marias.

A seleção para a escolha da instituição a ser beneficiada será feita por uma comissão composta de membros do Comitê Socioambiental da concessionária. As que forem pré-aprovadas serão contatadas pela área de Responsabilidade Social e receberão a visita do comitê, para avaliação, por meio de agendamento.

O resultado final do edital, após deliberação do comitê, será divulgado no próprio sitewww.manausambiental.com.br, com data prevista para 20 de setembro de 2017.

Requisitos

Para participar, os interessados terão de apresentar estrutura onde seja possível realizar o desenvolvimento de atividades sociais junto à comunidade, com foco na educação, meio ambiente, cultura, esporte, e social para instituições que sirvam de abrigo temporário ou fixo para crianças, jovens e adultos.

Uma vez selecionada, a instituição receberá o apoio para viabilização de ações direcionadas a reformas estruturais, como adequação ou criação de salas de inclusão digital, biblioteca, brinquedoteca, salas de dança, entre outros.

