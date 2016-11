Honda convoca donos do ‘Fit 2015’ para reparos

A Honda Automóveis do Brasil, convocou os proprietários dos modelos Fit de 2015 a comparecerem de imediato a uma das concessionárias da marca para a substituição gratuita do tanque de combustível. Em Manaus, a concessionária de autos da multinacional japonesa é a Shizen Veículos, localizado na avenida Humberto Calderaro, bairro Parque 10.

Em alguns casos dos carros fabricados na planta de Sumaré (SP), a Honda Automóveis informa que poderá haver uma falha na solda próxima ao bocal do tanque, o que aumenta a probabilidade de vazamento de combustível. Em situações extremas, o defeito poderá causar incêndios, danos materiais, lesões graves ou até mesmo fatais aos ocupantes e/ou terceiros.

A substituição do item deverá ser realizada em qualquer concessionária autorizada da marca. Antes de agendar o serviço, é importante verificar a necessidade do reparo de acordo com o número do chassi, uma vez que nem todos os veículos dentro dos intervalos relacionados acima estão envolvidos na campanha.

Caso o seu veículo esteja afetado, o agendamento deverá ser feito por meio do site www.honda.com.br/recall ou em na Central de Atendimento: 0800-701-3432 (segunda a sexta-feira, das 08h às 20h – horário de Brasília).

O Honda Fit 2015 chegou ao mercado em quatro versões, todas com motor 1.5L i-VTec FlexOne. As duas de entrada (DX e LX) contam com a transmissão manual de cinco velocidades e a CVT (Continuously Variable Transmission) geração Earth Dreams, enquanto as top de linha (EX e EXL) dispõem exclusivamente da transmissão CVT.

Identidade

O modelo de 2015 inaugurou uma nova identidade visual que começou a ser aplicada em outros lançamentos da Honda, com o conceito “Solid Wing Face” bem evidenciado na parte frontal dos veículos. O resultado foi uma grade frontal (com seção interna cromada) com um conjunto óptico lembrando um par de asas, mais coeso e “fechado”.