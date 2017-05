Homicida e assaltante são presos na Zona Norte

O gerente de supermercado Augusto Nazareth Matheus Junior, 37, e Agson Michel Santana, 28, foram presos ao longo desta terça-feira (2), pelas equipes da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), em cumprimento a mandados de prisão preventiva por homicídio e roubo majorado, respectivamente.

De acordo com o delegado Antônio Rondon Jr, titular da DECP, Augusto estava sendo procurado pela Divisão de Inteligência e Captura de Roraima (Dicap), da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc), por homicídio cometido em 2013, na cidade de Boa Vista (RR).

No dia do crime ele alvejou com quatro tiros o companheiro da ex-esposa dele, alegando que a vítima teria afirmado que iria abusar sexualmente da filha de Augusto com a ex-mulher. Conforme testemunhas, após o delito o infrator teria fugido para Manaus, onde conseguiu emprego de gerente de supermercado.

A equipe de investigação da DECP, atendendo a pedido de apoio da Sejuc, cumpriu o mandado de prisão preventiva na manhã desta terça-feira, dia 2, por volta das 11h30, após denúncias informando que o homem estaria trabalhando em um estabelecimento comercial situado na Rua São Lucas, bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte da capital. O mandado foi expedido no dia 16 de fevereiro de 2013, pelo juiz Iarly José Holanda de Souza, da 7ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, capital do estado de Roraima.

Rondon Jr explicou que o mandado de prisão preventiva por roubo majorado em nome de Agson foi expedido no dia 24 de março deste ano, pela juíza Andrea Jane Silva de Medeiros, da 5ª Vara Criminal de Manaus. O delito aconteceu em 4 de fevereiro do ano passado, em um micro-ônibus da linha 844.

Na época, o indivíduo estava acompanhado de uma mulher, ainda não identificada. Durante a ação criminosa a dupla levou pertences dos passageiros e a renda do transporte alternativo. O fato ocorreu na Avenida Sumaúma, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

“Após o crime os infratores entraram em um carro modelo Celta, de cor preta, que teve a placa anotada por um dos passageiros do micro-ônibus. Ao longo das diligências em torno do caso identificamos o condutor do veículo, que apontou Agson como o mentor do crime e nos indicou a localização do infrator. Prendemos Agson na tarde de hoje, por volta das 14h, em via pública, no Conjunto Canaranas, bairro Cidade Nova, Zona Norte”, relatou a autoridade policial.

Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da DECP, Agson e Augusto foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irão permanecer à disposição da Justiça.

