Dupla foge e um é baleado durante roubo em loteria na Ponta Negra

Homens invadiram e assaltaram uma loteria, situada nas dependências de um hiper supermercado, na avenida Coronel Teixeira, Zona Oeste de Manaus, na tarde desta quarta-feira (28). O fato ocorreu por volta de 12h e o local foi isolado pela polícia.

Dois suspeitos conseguiram fugir e um foi baleado por um segurança do local. Segundo a polícia, Arlesson Guimarães Mendonça, 24, trocou tiros com a polícia e acabou baleado.

Policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) foram para o centro de compras e fizeram buscas nas lojas. Clientes foram impedidos de deixar ou entrar no local.

O suspeito baleado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de agosto, na Zona Centro-Sul da cidade.

De acordo com informações da polícia, ao todo, eram três assaltantes que chegaram ao local em motocicletas, de características não informadas. Porém, dois deles conseguiram fugir levando a quantia de aproximadamente R$ 20 mil, além de pertences pessoais de clientes.

O trio entrou na loteria e conseguiu roubar dois malotes de dinheiro, sendo um com a quantia de R$ 40 mil e outro com aproximadamente R$ 20 mil. Entretanto, o malote com o valor maior foi recuperado. Arlesson estava com o pacote e fugiria em uma moto, modelo Honda, de placa NOO-6565.

