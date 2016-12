Homens são presos por porte ilegal de armas e tráfico de drogas

Cristian Bentes da Silva, 19, foi preso e um adolescente de 16 anos foi apreendido, durante patrulha policial na noite desta quinta-feira (22), na rua Casca Preciosa, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, o adolescente estava com um revólver, calibre 32 com quatro munições intactas, 26 porções de pasta base, seis papelotes de oxi, quatro de maconha, uma balança digital e a quantia de R$ 10. Cristian portava sete porções de maconha.

Cristian Bentes foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o menor foi encaminhado para à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

Já no bairro Cidade Nova, Zona Norte, no momento em que uma viatura estava sendo abastecida em posto de gasolina – por volta das 11h – os policiais avistaram uma dupla em atitude suspeita que, ao perceberem a viatura, fugiram.

A polícia capturou Nunes de Souza Barbosa, 23, que seguiu a pé. Ele foi flagrado com um revólver, calibre 38, com a numeração raspada, três munições intactas, duas munições deflagradas, quatro aparelhos celulares digital, e a quantia de R$ 330, em espécie.

Diante do flagrante Barbosa foi encaminhado ao 6º DIP, para prestar esclarecimentos.

