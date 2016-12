Homens são presos após tentarem arrombar caixas eletrônicos na Cachoeirinha

Devid Edson da Silva e Silva, 28, Lincon Miranda Marinho,31 e Maurício Perez da Silva, 31, foram presos na madruga deste sábado (17) após tentarem arrombar caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil, na avenida Tefé, bairro Cachoeirinha, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com o sargento da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Mosaniel do Carmo, por volta das 3h da madruga, a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), sobre uma ocorrência na agência do banco do Brasil da avenida Tefé.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram Devid no estacionamento do banco. Os outros dois criminosos estavam no interior da agência.

Conforme o sargento, para entrar no banco o trio fez um buraco no muro da agência. Eles ainda chegaram a ligar o maçarico, mas não conseguiram arrombar os caixas.

“Quando chagamos na agência sentimos um cheiro forte de fumaça. Apesar de terem entrado no banco eles não conseguiram executar a ação. Além dos caixas eletrônicos, acreditamos, que eles tinham como alvo o cofre”, disse o sargento.

Com o trio foram aprendidos dois maçaricos, duas marretas, um cilindro grande, três cordas, uma botija de gás pequena, um macaco hidráulico, duas lixadeiras e um pé de cabra. Além de três carros, sendo um modelo Saveiro, de cor prata, placa NOM – 2459, um Linea, de cor prata, placa JXO-4471 e um Hyundai Vera Cruz, prata, de placa NOI-4958.

O caso foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (1º Dip), no bairro Praça 14, onde os suspeitos foram autuados em flagrante por furto qualificado tentado e associação criminosa. Ainda hoje eles devem ser levados para o Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), no quilometro 8 da BR-174.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO