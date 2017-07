Homens são presos ao render funcionários e assaltar loja na Cidade Nova

Os objetos roubados foram recuperados pela PM – Divulgação

Funcionários e clientes de uma loja de móveis e eletroeletrônicos, situada na avenida Max Teixeira, Cidade Nova 1, Zona Norte de Manaus, foram abordados por dois homens na tarde desta sexta-feira (21). Armados, os suspeitos anunciaram o assalto e ameaçaram as vítimas de morte. Eles foram presos assim que saiam do estabelecimento comercial com toda a renda do caixa e pertences pessoais.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais da Força Tática receberam a informação sobre o assalto por meio de uma ligação ao telefone 190. O Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) recebeu uma ligação de uma das vítimas, que conseguiu se esconder na loja e ligar para os policiais.

Os suspeitos, identificados apenas como Matheus, 20 anos, e Keliton, 22 anos, assim que saiam do local. Matheus carregava um revólver calibre 38 na cintura, com três munições intactas. Os dois fugiriam em uma motocicleta, de cor branca e placa PHE-3492, que era clonada. Os objetos e o dinheiro foram recuperados.

A dupla foi apresentada no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e autuado em flagrante por roubo, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de veículo.

