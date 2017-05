Homens são presos acusados de estuprar mulher no bairro Tarumã

Dois homens identificados como Advan Marinho de Castro, 21, o “soldado”, e o comparsa Gabriel Araújo de Souza, 20, foram presos acusados de estuprarem uma mulher de 37 anos, quando a vítima retornava de uma festa. O crime ocorreu em um ramal, na estrada da Vivenda Verde, bairro Tarumã, Zona Oeste, dia 15 de janeiro deste ano.

De acordo com a Polícia, no dia do crime, a vítima voltava para casa, quando foi abordada pela dupla. Na ocasião, os infratores aplicaram na mulher um golpe de estrangulamento conhecido como “Mata-Leão” e em seguida consumaram o estupro.

Em depoimento, a vítima relatou que a dupla agiu com bastante violência, ao tirar as roupas dela e violentá-la. Ela disse ainda que eles ameaçaram matar o filho dela, de sete anos, caso denunciasse o crime.

Com os infratores os policiais civis apreenderam um carro modelo Corsa Classic, uma carteira funcional de motorista da Polícia Civil e R$ 262 reais em espécie.

À imprensa, Gabriel alegou que não estuprou a mulher, e sim, que mantiveram relações sexuais em troca de um celular iria roubar em seguida, para dar para vítima. “Acho que ela denunciou a gente porque ficou com raiva, pois não roubamos o celular e demos para ela. Não estupramos ninguém, ela quem tirou a roupa. Foi tudo consensual”, alegou.

A dupla foi autuada por estupro majorado no 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Após ser encaminhada à Cadeia Pública, permanecerá a disposição da Justiça.

Colaborou Ana Sena/EM TEMPO