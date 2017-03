Vídeo: dupla suspeita de assaltar Alternativo é espancada na Zona Leste

Caio Lima, 20 anos, e Bruno Maia, 25 anos, foram presos por volta das 20h30 deste domingo depois de serem espancados por populares na rua 15, do bairro São José, Zona Leste. A dupla é suspeita de assaltar um micro-ônibus do transporte alternativo. O crime teria acontecido próximo a um supermercado, na avenida Autaz Mirim, a Grande Circular.

Uma viatura da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que fazia patrulhamento de rotina na região, foi acionada por testemunhas do assalto e quando a equipe policial chegou até o local informado já encontrou um dos suspeitos sendo agredido pela população.

Bruno, o segundo suspeito, tentou fugir pela rua 15, mas foi seguido, capturado e espancado pelas vítimas e testemunhas do assalto. Em seguida, o rapaz foi detido por outra equipe da 9ª Cicom.

No vídeo é possível ver um dos suspeitos ensaguentado, rodeado de pessoas depois de ser agredido. É possível ver também o momento em que uma das viaturas da 9ª Cicom chega até o local do espancamento.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas do roubo recolheram os pertences roubados logo depois que capturaram os suspeitos. Com a dupla foram encontrados duas facas, que eram usadas nos assaltos, dois relógios, um aparelho celular, uma bolsa e duas mochilas com documentos e roupas.

Os suspeitos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois encaminhados ao Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, onde receberam atendimentos médicos.

Após alta médica os suspeitos foram apresentados no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde aguardam pelos procedimentos cabíveis.

Daniel Landazuri

EM TEMPO