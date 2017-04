Homens são detidos por falsificar cidadania italiana de jogadores brasileiros

A polícia italiana deteve nesta sexta-feira (7) duas pessoas acusadas de facilitar supostamente cidadania italiana a cerca de 300 brasileiros, entre eles vários jogadores de futebol. A informação é da Agência EFE.

Entre os jogadores de futebol envolvidos estão Bruno Henrique, do Palermo, e Gabriel Boschilia, do Mônaco, informaram os veículos de imprensa italianos.

Também são apontados os nomes de jogadores que participam do Campeonato Brasileiro, na série B do futebol e atletas do futsal.

A polícia de Castello di Cisterna, na província de Nápoles, deteve estes dois indivíduos acusados de corrupção, falsificação material e ideológica e favorecimento de imigração clandestina.

Os detidos são responsáveis por um departamento do estado civil de Brusciano (Nápoles) e o titular, de uma agência de práticas administrativas de Terni, que mediante prévio pagamento dos cidadãos brasileiros, falsificavam seu “ius sanguinis”.

Graças ao “ius sanguinis” ou direito de sangue, uma pessoa pode adquirir uma nacionalidade graças à ascendência, mas os detidos não seguiam os requisitos previstos pela lei.

Agência Brasil

Com informações da Agência EFE