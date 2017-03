Homens roubam loja e fogem em embarcação

Três homens, não identificados, roubaram uma loja de eletroeletrônicos e fugiram com o material com a ajuda de uma ‘voadeira’ pelo rio, em direção à Feira da Panair. O crime ocorreu nesta terça (7), na rua dos Barés, no Centro de Manaus.

De acordo com informações de policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, os suspeitos entraram no estabelecimento no final da tarde e, além do material roubado, levaram dinheiro, cuja quantia não foi informada.

Pelas imagens das câmeras de segurança da loja, um dos homens coage o funcionário que está na vitrine de exposição dos aparelhos celulares, enquanto outros dois seguem pegando o material e o colocam em sacolas. Instantes depois, eles seguem para o fundo da loja, onde rendem demais funcionários e subtraem o dinheiro do caixa.

Ainda segundo os PM’s, os funcionários que presenciaram o roubo registraram um boletim de ocorrência no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

