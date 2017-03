Homens roubam e ateiam fogo em residência na comunidade do Livramento

Suspeitos, até o momento não identificados, roubaram objetos de uma casa e depois incendiaram o local, situado na comunidade do Livramento, na margem esquerda do Rio Negro, no igarapé do Tarumã Mirim. O fato ocorreu na madrugada desta quarta-feira (1º).

De acordo com a técnica em enfermagem, Roselane Loureiro de Souza, 43, a casa pertencia a sua mãe, uma idosa de 63 anos. No momento do fato, não tinha ninguém no imóvel. O local era utilizado pela família somente nos fins de semanas.

“Graças a Deus não tinha ninguém na casa. A minha mãe e outras pessoas da família haviam passado o fim de semana e o feriado na residência, mas retornaram para Manaus no fim da tarde de ontem”, disse a mulher.

Conforme Roselane Loureiro, os vizinhos relataram que viram um bote de alumínio chegando no porto da casa e minutos depois a lancha saiu, quando viram a casa pegando fogo. Os vizinhos ainda tentaram conter as chamas, mas não conseguiram.

“Queimou tudo, foi perda total. Mas mesmo assim sentimos falta de algumas coisas, como a botija de gás, televisão e um aparelho de som. Um outro vizinho falou que quase acontecia a mesma situação na casa dele, pois os suspeitos pegaram as roupas que estavam no varal, jogaram na porta da residência e atearam fogo. Não imaginamos quem fez isso”, contou a técnica enfermagem.

Segundo a mulher, nunca havia acontecido uma situação semelhante antes. Entretanto, segundo ela, os moradores da comunidade estavam reclamando que nos últimos dias houveram alguns assaltos na comunidade.

Os donos do imóvel registraram o caso no 19° Distrito Intrigado de Polícia (DIP), na Ponta Negra, Zona Oeste da cidade.

Mara Magalhães

EM TEMPO