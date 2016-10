Homens invadem embarcação e roubam tripulantes em Codajás; bando levou 10 mil litros de diesel

Uma embarcação da empresa Amazon Gás foi assaltada, por volta das 23h30, do último sábado (15), próximo da comunidade Costa do Marituba, no município de Codajás (distante 239 quilômetros de Manaus), no rio Solimões, por quatro homens, ainda não identificados.

A embarcação estava vindo do município de Coari com destino a Manaus com seis funcionários da empresa a bordo.

De acordo com informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI), o funcionário da empresa, João Aberto da Conceição, 60, que estava no momento da ação, quatro homens, os quais denominou como capixabas, invadiram a embarcação munidos de armas de fogos de grande porte e levaram os objetos pessoais de todos que estavam na embarcação.

Ainda segundo relatos da vítima, os elementos levaram uma grande quantidade de alimentos perecíveis e, aproximadamente, 10 mil litros de diesel, além de aparelhos eletrônicos.

Estima-se que, em espécie, o bando tenha levado dos tripulantes cerca de R$ 1500.

