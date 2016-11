Homens fortemente armados invadem agência bancária em Novo Airão; eles fugiram usando funcionários de escudo

Pelos menos sete homens, armados com fuzis e pistolas, entraram em uma agência bancária do Bradesco de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus) e fizeram clientes e funcionários reféns. O fato ocorreu por volta das 7h desta quinta-feira (30) e, durante a fuga, os criminosos levaram cinco pessoas reféns.

De acordo com o delegado Gláucio Oliveira, titular da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Airão, parte da quadrilha chegou na agência em um carro modelo Gol, de cor cinza e placa não identificada. Os outros indivíduos estavam a pé. Juntos, entraram no local e anunciaram o assalto, fazendo clientes e funcionários reféns.

Enquanto o grupo tentava acesso ao cofre do banco, as polícias Civil e Militar, chegaram ao local iniciando uma troca de tiros, onde um soldado da PM, identificado apenas como ‘Aloin’ foi atingido no pé e outros dois suspeitos também ficaram feridos.

Durante a ação, a quadrilha pegou funcionários como escudo para que a polícia parasse de atirar e, assim, conseguissem fugir, em dois carros, levando cinco pessoas como reféns, sendo que três foram liberados logo em seguida.

Dois homens, dentre eles um motorista de uma picape S10 que foi roubada pelo grupo na saída da agência, forma deixados na estrada que liga Novo Airão a Manacapuru.

Conforme o diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Mariolino Brito, policiais civis que atuam na DIP de Manacapuru, bem como policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) foram deslocados para Novo Airão com intuito de reforçar os trabalhos nas buscas pelos suspeitos.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO