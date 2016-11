Homens fingem ser clientes em motel da Cidade Nova, rendem e roubam funcionários do local

Quatro homens, armados, entraram no Pousada Status, situado na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, na manhã desta segunda-feira (14) e roubaram uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi informado, um carro modelo Hilux, de cor preta, placa OAN-5740, além de outros objetos de valor.

De acordo com o aspirante André Souza, da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o quarteto entrou no motel às 6h30 de hoje, se passando por clientes. Por volta das 7h30 anunciaram o assalto, renderam os funcionários, roubaram a renda do estabelecimento, objetos de valores e fugiram levando o carro do proprietário do local.

Ainda conforme o aspirante, os criminosos agiram com bastante violência e chegaram a ameaçar os funcionários, mas ninguém ficou ferido. O carro foi abandonado em uma área de mata, nas proximidades do galpão da BMW, também na Zona Norte.



O policial militar ainda informou que os suspeitos roubaram todo o sistema de segurança do motel, dificultando a identificação dos mesmos. Entretanto, segundo o aspirante, a equipe da 18ª Cicom está realizando várias buscas para localizar os assaltantes.

