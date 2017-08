Homens fingem que são alunos e assaltam escola no Lírio do Vale 2

A escola fica localizada na avenida Laguna, no bairro Lírio do Vale 2 – Reprodução/Google

A Escola Estadual Antônio Encarnação Filho, localizada na avenida Laguna, bairro Lírio do Vale 2, foi invadida por dois homens armados, que fingiram ser estudantes, na noite desta terça-feira (29). Eles entraram no local normalmente já que usavam o fardamento da escola.

Segundo policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos estavam fardados e entraram em um das salas do terceiro ano do Ensino Médio, rendendo os estudantes.

Os policiais ainda informaram que os homens levaram celulares e pertences dos alunos. Após a ação, eles pularam o muro da unidade escolar e fugiram em uma motocicleta, de características não informadas. Ninguém ficou ferido.

A reportagem tentou contato com a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc), mas não obteve retorno. Enviamos um e-mail solicitando mais informações sobre o fato para a assessoria. Também ligamos para a escola, no entanto, o telefone 3658-3542 não funciona e o 99523-8458 não pertence mais ao colégio.

