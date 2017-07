Homens encontrados em carro foram torturados e mortos com tiros e facadas na Zona Leste

Os corpos foram encontrados em um carro que estava abandonado na Zona Leste | Divulgação

O garçom Ivaney Vieira Cidade, de 30 anos, e o conferente Lucas Alves Tavares, 23, foram torturados e mortos a tiros e facadas na noite desta terça-feira (19), quando em menos de 6 horas foram registradas cinco mortes em Manaus. Os corpos das vítimas estavam com pés e mãos amarradas com cordas, dentro do porta-malas do carro de Ivaney, que foi encontrado no ramal do Ipiranga, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, os homens foram mortos dentro do compartimento traseiro do veículo. Cada uma das vítimas foi agredida com pauladas na cabeça e recebeu pelo menos seis facadas nas costas, além de serem baleados a queima roupa. Ivaney foi atingido por dois disparos nas costas e Lucas com um tiro na cabeça.

Leia também: Homem é arrastado por carro e estrangulado em ramal na Zona Leste

“As facadas que as vítimas receberam estavam concentradas na mesma região do corpo e o modo como eles foram baleados nos indica que eles foram executados dentro do veículo. Ainda não existe uma motivação para o crime. As roupas deles (vítimas) estavam molhadas e sujas com areia, o que nos leva a crer que eles estariam em algum balneário daquela região. Ou se envolveram em alguma briga, ou foram vítimas de latrocínio”, contou um investigador que preferiu não ter o nome divulgado.

Até o momento, somente os familiares de Ivaney procuraram a polícia. Segundo os relatos, o garçom não estava recebendo ameaças, mas recentemente havia sofrido uma tentativa de roubo do veículo. A vítima não se comunicava com a família deste a manhã de ontem (18), quando saiu para ir ao trabalho, no bairro Parque Dez.

“Como no ramal não tem iluminação pública, os moradores da área não viram nenhum suspeito, só disseram ter ouvido barulhos de carro e tiros. A polícia deve refazer o trajeto de Ivaney para solucionar o caso. Imagens de câmeras de segurança da área devem auxilar nos trabalhos”, disse o investigador.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

